وظائف إدارية شاغرة لدى بلدية الشواق

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت بلدية الشواق بمحافظة الليث، التابعة لأمانة محافظة جدة، وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. طبيب بيطري (المرتبة الثامنة).

. مساح (المرتبة الخامسة).

. مراقب صحي (المرتبة الخامسة).

. محصل إيرادات (المرتبة الرابعة).

وبينت البلدية أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

– اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد لمن يحمل درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

وأوضحت البلدية، أن التقديم مُتاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 صفر 1441هـ ويستمر حتى تاريخ 3 ربيع الأول 1441هـ.

ودعت البلدية الراغبين من المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).