وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

المواطن - خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، أو الرياضيات)، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– إحصائي أول.
– إحصائي ثانٍ.
– مدير الإحصاء والتخطيط.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 9 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 صفر 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).