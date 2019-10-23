#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الزامل

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الزامل

2019/10/23
الساعة 5:14 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب الحسابات المستلمة.

– محاسب أول.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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