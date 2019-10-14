#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الكهرباء

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الكهرباء

2019/10/14
الساعة 8:47 صباحًا
- ‎فيالمراسلون
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “محلل نظم المعلومات”؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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