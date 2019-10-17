#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بنده للتجزئة

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بنده للتجزئة

2019/10/17
الساعة 9:57 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير فئة- إلكترونيات.

. مدير فئة- الأغذية الطازجة.

. مساعد مدير فئة (عدد وظيفتين).

. مساعد مدير فئة- المواد الغذائية (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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