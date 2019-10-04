وظائف إدارية شاغرة لدى لجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مسؤول برامج- دوام كامل.
. مساعد مسؤول برامج- دوام جزئي.
. منسق دورات تدريبية- دوام جزئي.
وبينت اللجنة، أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون لديه خبرات عملية في نفس مجال الوظيفة.
– إجادة الحاسب الآلي
– الإبداع والابتكار.
وأوضحت اللجنة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم هو تاريخ 25 صفر 1441هـ.