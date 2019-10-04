وظائف إدارية شاغرة لدى لجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مسؤول برامج- دوام كامل.

. مساعد مسؤول برامج- دوام جزئي.

. منسق دورات تدريبية- دوام جزئي.

وبينت اللجنة، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون لديه خبرات عملية في نفس مجال الوظيفة.

– إجادة الحاسب الآلي

– الإبداع والابتكار.

وأوضحت اللجنة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم هو تاريخ 25 صفر 1441هـ.