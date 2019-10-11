وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة البحري

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق المحاسبة (جدة).

– منسق المحاسبة (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)