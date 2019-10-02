وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والقصيم.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق الرواتب (للرجال/ الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أمين الصندوق (للجنسين/ الدمام، والقصيم): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من: (هنا).