#وظائف إدارية في شركة بوبا العربية للتامين الصحي

#وظائف إدارية في شركة بوبا العربية للتامين الصحي

2019/10/15
الساعة 10:12 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - جدة

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف إدارية للعمل في جدة.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف التقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا).


هل قرأت هذا ؟
  • إصابات في اصطدام 3 مركبات على طريق بريمان بجدة
    •
  • شراكة تاريخية تضع رياضة السيارات السعودية على الخارطة العالمية
    •
  • حرس الحدود يكشف كواليس تعرض ناقلة إيرانية لكسر نتج عنه تسرب نفطي
    •
  • صور.. حريق مروع يخلي 20 شخصًا في جدة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم