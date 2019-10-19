وظائف إدارية وأمنية شاغرة لدى شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رأس الخير.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل أول- نظام الأمن.

. موظف- مركز مراقبة الأمن.

. مشغل مركز مراقبة الأمني (عدد وظيفتين).

. مشرف عمليات الأمن الصناعي.

. حارس أمن (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).