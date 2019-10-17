#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2019/10/17
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي متابعة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي تمريض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2019م.

وأشارت المدينة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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