#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

2019/10/03
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول تخطيط المواد (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).

. مدرب ثاني محاكاة السريرية (عدد وظيفتين/ للسعوديين): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الرعاية الصحية، أو أي مجال طبي ذي الصلة.

. استشاري علم الأمراض التشريحي: شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة في تخصص علم الأمراض التشريحي.

. استشاري الطب الباطني والعناية المركزة – الأمراض الجلدية: شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة في تخصص طب الأمراض الجلدية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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