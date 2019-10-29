وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي ثاني موارد بشرية (للسعوديين).

. فني أشعة (للسعوديين).

. أخصائي أشعة (للسعوديين).

. ممرض أول- التخدير/ الطوارئ/ العناية المركزة.

. أخصائي تمريض.

. مساعد مدير التمريض- قسم خدمات صحة الأم والطفل.

. مساعد مدير التمريض- قسم الطوارئ/ الجراحة.

. ممرض ثاني- طب الأورام.

. ممرض ثاني- أمراض النساء والتوليد.

. ممرض ثاني- الحروق/ جراحة العظام رجال.

. استشاري الأمراض المعدية.

. استشاري علم الأحياء الدقيقة.

. استشاري الطب النفسي.

. استشاري طب الأطفال- الأمراض العصبية.

. استشاري أمراض الكلى.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).