وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في كل من حائل، والخرج.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل الأمن والجودة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

. مدير أول الإنتاج- الدواجن (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية معالجة الدواجن.

. مطور تقنيات رقمية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، البرمجة)، أو ما يعادلها.

. فني أجهزة (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).