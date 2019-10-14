وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى فنادق هيلتون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد رئيس الإشراف (مكة المكرمة).

– فني تكييف وتبريد (جدة).

– مساعد المدير العام (مكة المكرمة).

– كاتب/ موظف المحاسبة (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)