وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التجمع الصحي بالقصيم

أعلن التجمع الصحي بمنطقة القصيم عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– أخصائي إداري.
– أخصائي نظم معلومات.
– أخصائي موارد بشرية.
– أخصائي قانوني.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس معماري.
– أخصائي محاسب.
– مهندس ميكانيكا.
– أخصائي أمن.
– مهندس مدني.
– أخصائي جودة إدارية.
– أخصائي حاسب آلي.
– محلل ومصمم نظم.
– أخصائي تقنية معلومات.
– أخصائي شبكات.
– مهندس كهربائي.
– أخصائي قيادي تدريب.
– أخصائي قيادي قانوني.
وأوضحت إدارة التجمع الصحي، أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019م، ويستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2019م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)