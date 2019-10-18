#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى جامعة كاوست

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى جامعة كاوست

2019/10/18
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول ما قبل الجائزة- مكتب خدمات البحوث.

. أخصائي أول امتثال الأبحاث.

. نائب رئيس مكافحة الحرائق.

. مدير أول العمليات- التطوير الإستراتيجي.

. أخصائي الجائزة- مكتب البحوث.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2019م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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