#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

2019/10/11
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العلوم الأكاديمية وتدريب المهارات الأساسية (الظهران).

– مستشار تدريب الأطقم الجوية (الرياض).

– مدير أول التقدير (الرياض).

– مدير أول الصيانة (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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