وظائف بتخصص إدارة الأعمال وتقنية المعلومات بشركة علم

أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في تخصص إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير الأداء المؤسسي، ومدير إدارة الموردين، ومطوّر الأعمال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير الأداء المؤسسي (Corporate Performance Manager):
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مدير إدارة الموردين (Vendor Management Manager):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مطوّر الأعمال (وظائف مُتعددة) (Business Development):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تطوير الأعمال.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/01م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير الأداء المؤسسي (Corporate Performance Manager):
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2- مدير إدارة الموردين (Vendor Management Manager):
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3- مطوّر الأعمال (وظائف مُتعددة) (Business Development):
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