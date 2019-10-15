#وظائف بشركة الخدمات الأرضية في الرياض

#وظائف بشركة الخدمات الأرضية في الرياض

2019/10/15
الساعة 8:44 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف بمسمى (مراقب الحركة) ، للرجال من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، للعمل بمدينة الرياض وفق التفاصيل التالية :

  • الوصف الوظيفي :

1- الإشراف على وحدة الوصول والمغادرة لضمان وصول ومغادرة الطائرات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وتقديم التعليمات المناسبة للتحميل لفريق العمل.

2- المحافظة على قاعدة بيانات لجميع الأنشطة في مجال واحد من العمليات والتأكد من إتباع الإجراءات لتلك الأنشطة.

3- التأكد من تنظيم الموارد بطريقة فعالة ومنتجة مما يضمن استخدام الموارد والمعدات بالطريقة الأمثل .

4- التأكد من الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل استخدام المعدات/السيارات/المرافق مع التأكد من أن جميع التصاريح سارية المفعول.

5- التنسيق مع الإدارة المختصة لتحفيز وتدريب فرق العمل لضمان مستوى عالِ من الالتزام ورفع مستوى المهارات على النحو المطلوب.

6- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.

  • مهارات مطلوبة:

إجادة استخدام الحاسب الآلي

مهارات التواصل

تحقيق المستوى المطلوب من اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية

للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).

 


هل قرأت هذا ؟
  • وظائف في شركة الخدمات الأرضية بالرياض والدمام
    •
  • وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية
    •
  • وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية بالمدينة المنورة
    •
  • وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية بالرياض وجدة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم