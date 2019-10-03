وظائف بشركة مجموعة البركات في 5 مدن

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مجموعة البركات المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر) توفر وظائف شاغرة للعمل في الشركات التابعة للمجموعة (نظارات البركات، ومراكز البركات للعناية السمعية) بنظام (دوام كامل)، بالمسميات التالية (أخصائي بصريات، وأخصائي سمعيات)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي بصريات.

2- أخصائي سمعيات.

أماكن العمل:

1- الرياض.

2- الخبر.

3- الهفوف.

4- جدة.

5- القصيم.

الشروط:

1- حاصل على تصنيف هيئة التخصصات الصحية.

2- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

3- مهارات التعامل مع الآخرين.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الخميس الموافق 2019/10/03م

طريقة التقديم:

إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):

[email protected]