#وظائف بمجال الدراسات والبحوث بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

#وظائف بمجال الدراسات والبحوث بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

2019/10/01
الساعة 8:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة قيادية شاغرة بمجال إعداد الدراسات والبحوث، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة الدراسات العامة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مدير إدارة الدراسات العامة.

الشروط:
1- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (هندسة الاتصالات، الهندسة الكهربائية) أو تخصص ذات صلة.
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إعداد الدراسات والبحوث.
3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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