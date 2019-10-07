وظائف بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة لحديثي التخرج أو لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي ثاني علاقات عامة، وأخصائي ثاني مكافحة العدوى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة بالرابط أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي ثاني علاقات عامة (Public Relation Specialist II):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (الصحافة، العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن سنتين ولحملة الماجستير لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

2- أخصائي ثاني مكافحة العدوى (Infection Control Specialist II):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– دبلوم أو دورة تدريبية (لمدة لا تقل عن 6 أشهر) في مجال (مكافحة العدوى أو السيطرة على العدوى).

– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/10/07م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي ثاني علاقات عامة (Public Relation Specialist II):

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2- أخصائي ثاني مكافحة العدوى (Infection Control Specialist II):

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