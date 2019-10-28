وظائف تعليمية بعدة تخصصات في جدة والطائف

أعلن فرع شركة الأندلس الخضراء للخدمات التعليمية والتربوية (مدارس الأندلس الأهلية) من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في (جدة – الطائف)، وفق التفاصيل التالية:
• مدرس ثانوي أحياء
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
• مدرس ثانوي علم الحاسوب
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 2
• مدرس ثانوي جغرافيا
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
• مدرس ثانوي دراسات إسلامية
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 2
• مدرس ثانوي رياضيات
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 3
• معلم ابتدائي
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
• معلم تمهيدي
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 4
• مدرس لغات
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 2
• مدرس لغات
جدة,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4500 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
• مدرس فنون
الطائف,مكة المكرمة-اليوم
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
النشر: 28/02/1441
الفرص المتاحة: 1
• مدرس فنون
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
• أخصائي اجتماعي
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
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