#وظائف تعليمية بعدة تخصصات في جدة والطائف

#وظائف تعليمية بعدة تخصصات في جدة والطائف

2019/10/28
الساعة 10:00 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلن فرع شركة الأندلس الخضراء للخدمات التعليمية والتربوية (مدارس الأندلس الأهلية) من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في (جدة – الطائف)، وفق التفاصيل التالية:

• مدرس ثانوي أحياء ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
• مدرس ثانوي علم الحاسوب ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 2
• مدرس ثانوي جغرافيا ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1

• مدرس ثانوي دراسات إسلامية ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 2
• مدرس ثانوي رياضيات ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 3

• معلم ابتدائي ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
• معلم تمهيدي ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 4
• مدرس لغات ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 2
• مدرس لغات ‎
جدة,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4500 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1
• مدرس فنون ‎
الطائف,مكة المكرمة-اليوم
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
النشر: 28/02/1441
الفرص المتاحة: 1
• مدرس فنون ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1

• أخصائي اجتماعي ‎
الطائف,مكة المكرمة
نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
الراتب: 4000 ريال سعودي
الفرص المتاحة: 1

لاستعراض الوظائف من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

 


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