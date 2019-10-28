وظائف تعليمية بعدة تخصصات في جدة والطائف

المواطن - جدة

أعلن فرع شركة الأندلس الخضراء للخدمات التعليمية والتربوية (مدارس الأندلس الأهلية) من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في (جدة – الطائف)، وفق التفاصيل التالية:

• مدرس ثانوي أحياء ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 1

• مدرس ثانوي علم الحاسوب ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 2

• مدرس ثانوي جغرافيا ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 1

• مدرس ثانوي دراسات إسلامية ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 2

• مدرس ثانوي رياضيات ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 3

• معلم ابتدائي ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 1

• معلم تمهيدي ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 4

• مدرس لغات ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 2

• مدرس لغات ‎

جدة,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4500 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 1

• مدرس فنون ‎

الطائف,مكة المكرمة-اليوم

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

النشر: 28/02/1441

الفرص المتاحة: 1

• مدرس فنون ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 1

• أخصائي اجتماعي ‎

الطائف,مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

الفرص المتاحة: 1

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