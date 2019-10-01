وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تنمية الموارد البشرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تطبيقات الكمبيوتر، الإدارة، نظم المعلومات الإدارية).

– مدير مشروع تنفيذ المبادرات والتقارير: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة تقنية المعلومات والاتصالات، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، أو إدارة المشاريع)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).