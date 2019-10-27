#وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

#وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

2019/10/27
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ثاني- تميز التصنيع (الجبيل).

. مدير- إدارة المشاريع (جازان).

. مدير- العمليات الفنية والتحسين (جازان).

. مهندس- معدات (الجبيل).

. مدير- الصيانة والدعم الفني (حائل).

. مشغل- معدات (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


هل قرأت هذا ؟
  • التصنيع الوطنية تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري
    •
  • #وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بجازان والجبيل
    •
  • #وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
    •
  • 14 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :