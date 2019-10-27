وظائف شاغرة بشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية عن حاجتها لمهندس ميداني للعمل في الرياض.

الشروط :

– درجة البكالوريوس في الهندسة الحيوية أو الهندسة الإلكترونية أو ما يعادلها.

– مهارات التحليل الفني.

– خبرة كبيرة في مجال الخدمات في أنظمة التصوير الوعائي والأشعة السينية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– القدرة على العمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الاتجاه.

– المعرفة بمعايير العمل والجودة العالية.

– مهارات الاتصالات، والاستماع والتعامل مع الآخرين.

وأضافت شركة جنرال إلكتريك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).