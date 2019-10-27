#وظائف شاغرة بشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية

#وظائف شاغرة بشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية

2019/10/27
الساعة 10:08 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية عن حاجتها لمهندس ميداني للعمل في الرياض.

الشروط :
– درجة البكالوريوس في الهندسة الحيوية أو الهندسة الإلكترونية أو ما يعادلها.
– مهارات التحليل الفني.
– خبرة كبيرة في مجال الخدمات في أنظمة التصوير الوعائي والأشعة السينية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على العمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الاتجاه.
– المعرفة بمعايير العمل والجودة العالية.
– مهارات الاتصالات، والاستماع والتعامل مع الآخرين.

وأضافت شركة جنرال إلكتريك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).

 


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