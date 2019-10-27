وظائف شاغرة بشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية

المواطن - الرياض
أعلنت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية عن حاجتها لمهندس ميداني للعمل في الرياض.
الشروط :
– درجة البكالوريوس في الهندسة الحيوية أو الهندسة الإلكترونية أو ما يعادلها.
– مهارات التحليل الفني.
– خبرة كبيرة في مجال الخدمات في أنظمة التصوير الوعائي والأشعة السينية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على العمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الاتجاه.
– المعرفة بمعايير العمل والجودة العالية.
– مهارات الاتصالات، والاستماع والتعامل مع الآخرين.
وأضافت شركة جنرال إلكتريك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).