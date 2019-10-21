#وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الملك سلمان

#وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الملك سلمان

2019/10/21
الساعة 2:32 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك سلمان بالرياض عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي (وظائف طبية استشارية تخصصية – وظائف نائب طبية – وظائف أطباء مقيمين – وظائف صحية غير طبية – وظائف إدارية – وظائف أمن – وظائف خدمات – وظائف هندسية).

ودعت مستشفى الملك سلمان مَن لدية الرغبة وتتوفر فيه الشروط اللازمة إرسال السيرة الذاتية وصور من المؤهلات على صيغة PDF وعلى الإيميل [email protected] على أن يوضح بالتقديم مسمى الوظيفة المراد الترشيح عليها .

وأوضحت أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1441/2/23 الموافق 2019/10/22 وينتهي بتاريخ 1441/3/3 الموافق 2019-10/31 .

وأفادت مستشفى الملك سلمان أنه يمكن الاطلاع على جميع الوظائف المطروحة عبر حساب الرسمي لمستشفى الملك سلمان بتويتر @RUH-KSH، مشيرًا إلى أن الترشيح والمفاضلة تتم وفق معايير منها (التقدير العام بالمؤهل العلمي – سنة التخرج – الدورات – الخبرات – الاختبار – المقابلة الشخصية – أي معايير إضافية).


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