وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عام الممارسات العالمية: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الدكتوراه.

– أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي منصات المعلومات والمحتويات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

– أخصائي قيادي منصات المعلومات: درجة الماجستير في تخصص تقنية المعلومات.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2019م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).