وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة المخاطر، الرياضيات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– مساعد برنامج المنح الدراسية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علم النفس التنظيمي)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– أخصائي المنح الدراسية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علم النفس التنظيمي)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2019م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)