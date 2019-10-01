#وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

#وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

2019/10/01
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب مقيم رعاية الأسنان التصالحية.

– طبيب مقيم تركيبات الأسنان.

– طبيب مقيم الفم والوجه والفكين (عدد وظيفتين).

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019م.

وأشارت المدينة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


هل قرأت هذا ؟
  • 29 وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية
    •
  • سعود الطبية: البكتيريا تلاحق طعامكم فاحذروها
    •
  • وظائف صحية لحديثي التخرج بـ مدينة الملك سعود الطبية
    •
  • #وظائف إدارية في مدينة الملك سعود الطبية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم