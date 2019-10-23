وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس نظم التحكم: درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، أنظمة التحكم).

– أخصائي مكتب إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، تقنية المعلومات).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).