وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى الملك فهد التخصصي، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التعقيم.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي رعاية تنفسية.

– أخصائي تغذية.

– أخصائي تثقيف صحي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).