وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير قسم التسويق: درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو الاتصالات، أو الصحافة)، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير قسم الاتصالات: درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، العلامة التجارية).

. أخصائي رأس المال البشري- التعويضات والمزايا: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الاقتصاد).

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).