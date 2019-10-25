#وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بجازان والجبيل

#وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بجازان والجبيل

2019/10/25
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس أول- كهربائي (جازان).

. فني رابع- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. مشرف- الصيانة (جازان).

. أخصائي أول- التوريد وتقنية المعلومات (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
    •
  • 14 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية
    •
  • #وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية
    •
  • #وظائف إدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :