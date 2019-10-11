وظائف شاغرة لدى السيف القابضة في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، والخبر، والبكيرية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول العلاقات الحكومية (الرياض).

– مساعد إداري (الخبر).

– مقدم خدمات (الرياض).

– مدير إدارة (الرياض).

– مساعد أمين المخزن (تبوك).

– مقدم خدمات (البكيرية).

– منسق المشتريات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)