#وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 3 مدن

#وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 3 مدن

2019/10/09
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وعسير، والقصيم.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات المطالبات (جدة).

– مسؤول حسابات خدمة العملاء (عسير).

– مسؤول حسابات خدمة العملاء (القصيم).

– مسؤول عمليات الاستثمار (جدة).

– مسؤول مكتب الاستثمار الخلفي (جدة).

– مسؤول تحصيل المدفوعات والمطالبات القانونية (جدة).

– مسؤول المبيعات الهاتفية (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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