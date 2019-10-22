وظائف شاغرة لدى تطوير التعليم القابضة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، ومركز الأمير سلطان للتربية الخاصة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نفسي.

– أخصائي إرشاد أسري.

– منسق إداري.

– منسق علاقات عامة.

– أخصائي مشتريات.

– أخصائي تثقيف صحي.

– فني شؤون مرضى.

– مدير مشروع (للسعوديين).

– مساعد إداري (للسعوديين).

– منسق تقنية معلومات.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).