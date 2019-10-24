#وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض والمدينة

#وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض والمدينة

2019/10/24
الساعة 9:47 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات المناسك (المدينة المنورة).

– محلل أول تجاري (الرياض).

– مدير أول الحوكمة (الرياض).

– مدير مكتب إدارة المشاريع والتقارير (الرياض).

– مدير أول الحسابات (الرياض).

– مدير الحسابات (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض وجدة
    •
  • 9 وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض وجدة
    •
  • #وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات
    •
  • وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض والدمام
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم