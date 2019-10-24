#وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض وجدة

#وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض وجدة

2019/10/24
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمنس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مهندس مشروع (للسعوديين/ جدة).

. مساح مدني كميات (جدة).

. مساعد لوجستيات- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض).

. أخصائي إدارة العطاءات (الرياض).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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