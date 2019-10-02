وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي بالرياض والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من تخصصات: (الهندسة، والاتصالات)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف النقل والبنية التحتية للأنظمة والشبكات (الرياض).

– أخصائي تنفيذ النقل والشبكات (الخبر).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).