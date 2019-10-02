وظائف شاغرة لدى شركة نوماك بالدمام ورابغ

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من الدمام، ورابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس كهرباء (الدمام).

. مهندس ميكانيكي (الدمام).

. مسؤول اللوجستيات- سلسلة التوريد (رابغ).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).