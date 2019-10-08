وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ والدمام

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف اللوجستيات (رابغ).

. مدير سلسلة التوريد (رابغ).

. مهندس مناوب- مصنع (عدد وظيفتين/ الدمام).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).