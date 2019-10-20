#وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ وجدة

#وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ وجدة

2019/10/20
الساعة 8:14 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. كيميائي مناوب (للسعوديين/ رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء.

. مدير عام- الاستعداد لحالات الطوارئ ومكافحة الحرائق (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (مكافحة الحرائق، والكيمياء).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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