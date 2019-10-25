وظائف شاغرة لدى فروع فنادق هيلتون في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والرياض، والخبر، والظهران.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف المكتب الأمامي (الخبر).

– موظف خدمة ضيافة وعملاء (الخبر).

– مشرف الإقامة (مكة المكرمة).

– مساعد مدير المكتب الأمامي (مكة المكرمة).

– موظف إداري (مكة المكرمة).

– مساعد مدير التدبير المنزلي (الظهران).

– مشرف الأغذية والمشروبات (الرياض).

– مساعد مدير المبيعات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)