#وظائف شاغرة لدى فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

#وظائف شاغرة لدى فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

2019/10/14
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- زراعة الكبد للبالغين (الرياض).

. مدير المشتريات (الرياض).

. أخصائي مختبر تقني ثانٍ (الرياض).

. أخصائي مختبر (الرياض).

. كبير أخصائي التصوير الإشعاعي (الرياض).

. كاتب جناح (عدد وظيفتين/ الرياض).

. محلل أهلية العلاج الطبي (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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