#وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني في 3 مدن

#وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني في 3 مدن

2019/10/29
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب مبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– محاسب مبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مشرف دعم تقنية المعلومات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر).

– محاسب مبيعات (عدد 3 وظائف/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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