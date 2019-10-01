وظائف شاغرة لدى مجموعة فقيه للرعاية الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، وعيادة جامعة الملك عبدالله الطبية، وشركة أمان لخدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير تمريض الصحة المهنية.

. مستشار الصحة المهنية.

. أخصائي مكافحة العدوى.

. ممرض- الرعاية الصحية المنزلية.

. ممرض- وحدات العناية الطبية الجراحية.

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).