وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي طب أسرة.

– أخصائي عناية مركزة (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول عناية مركزة.

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 3 وظائف).

– فني موجات صوتية في القلب (عدد وظيفتين).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).