وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممرض أول- الرعاية الطبية.

. ممرض أول- وحدة العناية المركزة للأطفال (للسعوديين).

. ممرض أول- وحدة العناية المركزة للبالغين (للسعوديين).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).